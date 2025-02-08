«Торонто» подписал трехлетний контракт с Джемисоном Бэттлом
«Торонто» заключил стандартный долгосрочный контракт с Джемисоном Бэттлом.
«Рэпторс» преобразовали двустороннее соглашение с форвардом в стандартный контракт НБА на три года.
Бэттл (23 года, 201 см) в нынешнем сезоне провел за «Торонто» 36 матчей, набирая в среднем 5,6 очка и 1,8 подбора при 42,9% из-за дуги.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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