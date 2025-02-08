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«Лейкерс» подпишут двусторонний контракт с Джорданом Гудвином

В «Лейкерс» еще одно пополнение .

Разыгрывающий Джордан Гудвин (26 лет, 193 см) и калифорнийский клуб договорились о двустороннем контракте. «Лейкерс» отказались от Армеля Траоре, чтобы освободить место для новобранца.

Гудвин в этом сезоне играл за фарм-команду «озерников» после того, как не пробился в основной состав по итогам тренировочного лагеря.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Шэмса Чарании
logoДжордан Гудвин
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Армель Траоре
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