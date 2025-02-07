«Клипперс» и «Кливленд» будут претендовать на Бена Симмонса в случае выкупа контракта
Названы два возможных претендента на Бена Симмонса.
«Бруклин» и Бен Симмонс ведут переговоры о возможном выкупе контракта и выходе защитника на рынок свободных агентов. По словам инсайдера Шэмса Чарании, «Клипперс» и «Кавальерс» входят в число потенциальных претендентов на Симмонса.
28-летний Симмонс в этом сезоне набирает 6,2 очка, 5,2 подбора и 6,9 передачи в среднем за матч. В прошлом сезоне защитник сыграл всего в 15 матчах.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт NBA on ESPN в соцсети X
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