«Бруклин» и Бен Симмонс договорились о выкупе контракта

Бен Симмонс станет свободным агентом.

Австралийский защитник (28 лет, 208 см) завершает выкуп контракта с «Нетс» и станет свободным агентом, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«Клипперс » и «Кливленд » считаются главными претендентами на Симмонса . В пятницу игрок начнет вести переговоры с клубами.