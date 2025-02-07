«Бруклин» и Бен Симмонс договорились о выкупе контракта
Бен Симмонс станет свободным агентом.
Австралийский защитник (28 лет, 208 см) завершает выкуп контракта с «Нетс» и станет свободным агентом, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.
«Клипперс» и «Кливленд» считаются главными претендентами на Симмонса. В пятницу игрок начнет вести переговоры с клубами.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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