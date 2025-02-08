Агент Била Марк Бартельстейн: «Брэдли не ищет обмена и хочет, чтобы все сработало в «Финиксе»

Агент Марк Бартельстейн рассказал о приоритетах своего клиента Брэдли Била.

«Я никогда не стану совсем категорично говорить «нет» по поводу чего-либо. Но Брэдли и правда хочет, чтобы в «Финиксе» все сработало. Он не заинтересован в обмене. Если есть что-то, что я нахожу очень интересным и беспроигрышным для всех сторон, то да, мы рассматриваем это.

Но мы не хотим, чтобы Брэдли обменивали. Мы этого не хотим. Он хочет, чтобы все сработало в «Финиксе ». Это всегда было приоритетом, ничего с тех пор не изменилось», – заявил агент защитника «Санз»