Агент Била Марк Бартельстейн: «Брэдли не ищет обмена и хочет, чтобы все сработало в «Финиксе»
Агент Марк Бартельстейн рассказал о приоритетах своего клиента Брэдли Била.
«Я никогда не стану совсем категорично говорить «нет» по поводу чего-либо. Но Брэдли и правда хочет, чтобы в «Финиксе» все сработало. Он не заинтересован в обмене. Если есть что-то, что я нахожу очень интересным и беспроигрышным для всех сторон, то да, мы рассматриваем это.
Но мы не хотим, чтобы Брэдли обменивали. Мы этого не хотим. Он хочет, чтобы все сработало в «Финиксе». Это всегда было приоритетом, ничего с тех пор не изменилось», – заявил агент защитника «Санз»
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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