Брэдли Бил об обмене Джимми Батлера в «Голден Стэйт»: «Для меня ничего не изменилось»
Брэдли Бил высказался об обмене Джимми Батлера в «Голден Стэйт».
«Для меня ничего не изменилось.
Мой менталитет остается тем же независимо от того, есть кто-то здесь или нет. Есть я здесь или нет. Мой менталитет всегда будет тем же, я всегда буду верен себе», – сказал атакующий защитник «Финикса».
Ранее ходили слухи, что Бил может стать частью многосторонней сделки, в результате которой Батлер перейдет в «Финикс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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