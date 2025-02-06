Брэдли Бил об обмене Джимми Батлера в «Голден Стэйт»: «Для меня ничего не изменилось»

Брэдли Бил высказался об обмене Джимми Батлера в «Голден Стэйт».

«Для меня ничего не изменилось.

Мой менталитет остается тем же независимо от того, есть кто-то здесь или нет. Есть я здесь или нет. Мой менталитет всегда будет тем же, я всегда буду верен себе», – сказал атакующий защитник «Финикса».

Ранее ходили слухи, что Бил может стать частью многосторонней сделки, в результате которой Батлер перейдет в «Финикс».