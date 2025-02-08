Дюрэнт обсуждал с Карри возможное возвращение в «Уорриорз». Он сказал, что не хочет покидать «Санз»

Кевин Дюрэнт связывался со Стефом Карри на фоне возможного воссоединения.

Бывшие одноклубники общались в начале февраля, когда «Уорриорз» активно обсуждали с «Санз» возможный обмен звездного форварда.

«Дюрэнт сказал Карри , что возвращение не кажется ему «правильным шагом» и что сейчас «не время» восстанавливать их баскетбольное партнерство. Он дал понять, что всем доволен в Финиксе и не ищет возможности играть в другом месте», – отмечается в материале инсайдеров ESPN Рамоны Шелберн и Брайана Уиндхорста.

«Санз» сохранили Дюрэнта перед дедлайном.