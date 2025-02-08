Дюрэнт обсуждал с Карри возможное возвращение в «Уорриорз». Он сказал, что не хочет покидать «Санз»
Кевин Дюрэнт связывался со Стефом Карри на фоне возможного воссоединения.
Бывшие одноклубники общались в начале февраля, когда «Уорриорз» активно обсуждали с «Санз» возможный обмен звездного форварда.
«Дюрэнт сказал Карри, что возвращение не кажется ему «правильным шагом» и что сейчас «не время» восстанавливать их баскетбольное партнерство. Он дал понять, что всем доволен в Финиксе и не ищет возможности играть в другом месте», – отмечается в материале инсайдеров ESPN Рамоны Шелберн и Брайана Уиндхорста.
«Санз» сохранили Дюрэнта перед дедлайном.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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