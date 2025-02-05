Кевин Дюрэнт о Карри: «Лучший разыгрывающий в истории и Топ-5 всех времен»

Кевин Дюрэнт оценил место Стефа Карри в иерархии лучших игроков НБА.

«Лучший разыгрывающий в истории и Топ-5 игрок всех времен», – заявил форвард «Санз».

Дюрэнт и Карри в составе «Уорриорз» дважды становились чемпионами НБА . По слухам, калифорнийцы хотели бы вернуть себе суперзвезду перед дедлайном.