Кевин Дюрэнт о Карри: «Лучший разыгрывающий в истории и Топ-5 всех времен»
Кевин Дюрэнт оценил место Стефа Карри в иерархии лучших игроков НБА.
«Лучший разыгрывающий в истории и Топ-5 игрок всех времен», – заявил форвард «Санз».
Дюрэнт и Карри в составе «Уорриорз» дважды становились чемпионами НБА. По слухам, калифорнийцы хотели бы вернуть себе суперзвезду перед дедлайном.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Warriors House
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