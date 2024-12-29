Стеф Карри завершил первую половину матча с «Финиксом» сложным броском под сирену

Стеф Карри красиво завершил первую половину игры с «Санз».

Разыгрывающий «Голден Стэйт » забросил сложный двухочковый после прохода на последней секунде 2-й четверти победного матча (109:105). Попадание вызвало ошарашенную реакцию самого защитника и его партнеров.

Форвард «Финикса » Кевин Дюрэнт оценил эпизод, отдав Карри должное.