Разговор с Кевином Дюрэнтом оставил у Стефена Карри ощущение, что воссоединение маловероятно
Руководители «Уорриорз» недооценили равнодушие Кевина Дюрэнта к возвращению.
«В какой-то момент в последние дни у Стефена Карри состоялась беседа с Кевином Дюрэнтом, которая убедила Карри в том, что воссоединение крайне маловероятно, независимо от того, насколько владельцы и фронт-офис «Голден Стэйт» «недооценивали» равнодушие Дюрэнта к возвращению, как выразился один источник в команде», – пишет журналист The Athletic Энтони Слэйтер.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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