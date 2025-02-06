Разговор с Кевином Дюрэнтом оставил у Стефена Карри ощущение, что воссоединение маловероятно

Руководители «Уорриорз» недооценили равнодушие Кевина Дюрэнта к возвращению.

«В какой-то момент в последние дни у Стефена Карри состоялась беседа с Кевином Дюрэнтом , которая убедила Карри в том, что воссоединение крайне маловероятно, независимо от того, насколько владельцы и фронт-офис «Голден Стэйт » «недооценивали» равнодушие Дюрэнта к возвращению, как выразился один источник в команде», – пишет журналист The Athletic Энтони Слэйтер.