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Бронни Джеймс набрал 28 очков в победном матче G-лиги

Бронни Джеймс отличился в матче Лиги развития НБА.

55-й номер драфта НБА набрал 28 очков в победной для его «Саут-Бэй Лейкерс» встрече G-лиги против «Вэлли Санз» (122:104).

Джеймс-младший стал самым результативным игроком, набрав 28 очков и 6 подборов при 12 из 23 с игры.

В четвертой четверти Бронни неудачно приземлился на спину после данка, но после паузы продолжил играть.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Athlon Sports
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