Болельщики в Вашингтоне скандировали «MVP» в адрес Бронни Джеймса

Болельщики в Вашингтоне потроллили Бронни Джеймса.

Зрители во время матча «Уизардс» – «Лейкерс » (96:134) скандировали «MVP» в адрес Бронни Джеймса , который большую часть сезона проводит в Лиге развития.

Сын Леброна Джеймса набрал в четверг 5 очков, 2 подбора, 2 передачи и 1 перехват.