Болельщики в Вашингтоне скандировали «MVP» в адрес Бронни Джеймса
Болельщики в Вашингтоне потроллили Бронни Джеймса.
Зрители во время матча «Уизардс» – «Лейкерс» (96:134) скандировали «MVP» в адрес Бронни Джеймса, который большую часть сезона проводит в Лиге развития.
Сын Леброна Джеймса набрал в четверг 5 очков, 2 подбора, 2 передачи и 1 перехват.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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