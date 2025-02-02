Видео
11

Трипл-дабл Леброна Джеймса (33+11+12) помог «Лейкерс» справиться с «Нью-Йорком»

Леброн Джеймс отличился в игре против «Никс».

Форвард оформил 10-й трипл-дабл в сезоне и помог «Лейкерс» одержать гостевую победу со счетом 128:112.

На счету Джеймса 33 очка, 11 подборов и 12 передач при 14 точных из 26 бросков с игры, 3 из 8 трехочковых и 2 из 4 штрафных.

Защитник Остин Ривз добавил 27 очков, 5 подборов, 6 передач и 3 перехвата.

Бронни провел 2 минуты на площадке и набрал 2 очка, реализовав 1 попытку.

Со стороны «Никс» защитник Джош Харт ответил своим трипл-даблом – 26 очков, 13 подборов, 11 передач и 2 перехвата.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
logoЛейкерс
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoНью-Йорк
logoБронни Джеймс
logoОстин Ривз
logoДжош Харт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
О Джи Ануноби не доиграл матч против «Лейкерс» из-за травмы стопы
42 февраля, 04:15Видео
Исторический Йокич, коллапс «Уорриорс» и главная проблема НБА. Обсуждаем итоги первой половины
301 февраля, 21:20
Энтони Дэвис (36+13) и Леброн Джеймс (25+12) привели «Лейкерс» к победе над «Голден Стэйт» (118:108)
126 января, 07:05
Рекомендуем
Главные новости
«Бакс» хотят избавиться от контракта Пэта Коннотона, но могут столкнуться с нехваткой активов
217 минут назад
Евролига. «Анадолу Эфес» – «Реал», «Панатинаикос» встретится с «Фенербахче» и другие матчи
223 минуты назадLive
NCAA. Бригам Янг Егора Демина сыграет с Аризоной
37 минут назад
Эди Тавареш вышел на 3-е место в истории Евролиги по подборам за карьеру
48 минут назадФото
«Филадельфия» отправит Калеба Мартина в «Даллас» в обмен на Квентина Граймса
2855 минут назад
Макси Клебер выбыл минимум на 8 недель после операции на правой ступне
8сегодня, 17:59
Энтони Дэвис: «Хотели сыграть вместе с Кайри Ирвингом с 2018 года»
11сегодня, 17:55
Лука Дончич был официально представлен в качестве игрока «Лейкерс»
16сегодня, 17:46Видео
Роб Пелинка: «Постараемся подобрать состав под философию Джей Джей Редика. Но рынок «больших» очень скуден»
18сегодня, 17:30
Лука Дончич об обмене: «Было тяжело. Первые 48 часов показались длиной в месяц»
12сегодня, 17:20
Ко всем новостям
Последние новости
Эйжа Уилсон и Nike анонсировали модель кроссовок A’One
сегодня, 17:14Видео
Еврокубок. «Трефл Сопот» – «Гран-Канария», «Венеция» встретится с «Литкабелисом»
сегодня, 16:50
«Тревизо» расстался с американским форвардом Джастином Элстоном
сегодня, 16:30
Нижний Новгород примет «Финал четырех» 24-го розыгрыша Кубка России
сегодня, 14:35
Лига ВТБ показала бэкстейдж со съемок промо-ролика Матча звезд
сегодня, 11:57Фото
Алексей Швед: «Не чувствую себя на 36. Могу играть до 40»
6сегодня, 08:22
«Сперс» не исключают, что Де’Аарон Фокс будет выходить в стартовой пятерке вместе с Крисом Полом
11сегодня, 05:11
Нижний Новгород является основным претендентом на проведение «Финала четырех» Кубка России
1вчера, 17:30
Реакция на обмен Луки Дончича и проигрыш «Зениту» – в новом выпуске влога ЦСКА
вчера, 15:20Видео
«Барселона» рассматривает возможность замены главного тренера Жоана Пеньярройи
1вчера, 13:30
Рекомендуем