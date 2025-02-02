Трипл-дабл Леброна Джеймса (33+11+12) помог «Лейкерс» справиться с «Нью-Йорком»
Леброн Джеймс отличился в игре против «Никс».
Форвард оформил 10-й трипл-дабл в сезоне и помог «Лейкерс» одержать гостевую победу со счетом 128:112.
На счету Джеймса 33 очка, 11 подборов и 12 передач при 14 точных из 26 бросков с игры, 3 из 8 трехочковых и 2 из 4 штрафных.
Защитник Остин Ривз добавил 27 очков, 5 подборов, 6 передач и 3 перехвата.
Бронни провел 2 минуты на площадке и набрал 2 очка, реализовав 1 попытку.
Со стороны «Никс» защитник Джош Харт ответил своим трипл-даблом – 26 очков, 13 подборов, 11 передач и 2 перехвата.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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