Трипл-дабл Леброна Джеймса (33+11+12) помог «Лейкерс» справиться с «Нью-Йорком»

Леброн Джеймс отличился в игре против «Никс».

Форвард оформил 10-й трипл-дабл в сезоне и помог «Лейкерс » одержать гостевую победу со счетом 128:112.

На счету Джеймса 33 очка, 11 подборов и 12 передач при 14 точных из 26 бросков с игры, 3 из 8 трехочковых и 2 из 4 штрафных.

Защитник Остин Ривз добавил 27 очков, 5 подборов, 6 передач и 3 перехвата.

Бронни провел 2 минуты на площадке и набрал 2 очка, реализовав 1 попытку.

Со стороны «Никс» защитник Джош Харт ответил своим трипл-даблом – 26 очков, 13 подборов, 11 передач и 2 перехвата.