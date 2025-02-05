Бронни Джеймс реализовал свой первый дальний бросок в НБА
Бронни Джеймс впервые забросил из-за дуги в матче НБА.
55-й номер драфта из «Лейкерс» отметился 3-очковым попаданием в матче против «Клипперс», в котором его команда победила со счетом 122:97.
Бронни набрал 3 очка, 1 передачу и 1 перехват за 6 минут.
Сегодняшняя встреча стала для 20-летнего новичка 16-й в НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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