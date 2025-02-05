Бронни Джеймс реализовал свой первый дальний бросок в НБА

Бронни Джеймс впервые забросил из-за дуги в матче НБА.

55-й номер драфта из «Лейкерс » отметился 3-очковым попаданием в матче против «Клипперс », в котором его команда победила со счетом 122:97.

Бронни набрал 3 очка, 1 передачу и 1 перехват за 6 минут.

Сегодняшняя встреча стала для 20-летнего новичка 16-й в НБА .