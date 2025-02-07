Клэй Томпсон о первом матче в Далласе после обмена Дончича: «Даже не знаю, чего ждать. Будет что-то странное»
Клэй Томпсон представил, каким будет первый матч в Далласе после обмена Дончича.
«Вероятно, болельщики сильно расстроены. Скорее всего, мы услышим какие-то освистывания. Но как профессионалы мы должны все это принимать. Нам платят, чтобы мы всегда играли на самом высоком уровне.
Я не знаю, чего ожидать. Понимаю, что Лука был сильно дорог сердцу каждого болельщика «Мэверикс». Нам остается лишь побеждать, и делать это на постоянной основе, претендовать на титул. Полагаю, это облегчит боль и гнев болельщиков.
В субботу будет странно, но это то, на что мы сами подписываемся», – констатировал защитник техасцев.
«Мэверикс» впервые сыграют после обмена Луки Дончича в «Лейкерс» в субботу против «Рокетс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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