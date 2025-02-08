В сети появилась фотография Нико Харрисона и Роба Пелинки, сделанная 7 января в Далласе. Перед дедлайном они провели обмен Дончича
Фотографию Нико Харрисона и Роба Пелинки сделал поклонник «Лейкерс» Асад Мунир 7 января в одном из отелей Далласа. Вероятно, в этот момент они начинали обсуждать сделку, в результате которой Лука Дончич стал игроком «озерников».
Инсайдеры ESPN Рамона Шелберн и Тим Макман ранее сообщали, что Харрисон пригласил Пелинку как раз в это кафе Ascension Coffee в лобби отеля, чтобы начать переговоры. Глава офиса техасцев упоминал встречу с коллегой в кафе во время пресс-конференции после трейда.
Болельщик «Лейкерс» рассказал, что сделал фотографию, потому что узнал Пелинку. На тот момент он еще не знал, кто такой Харрисон.
В феврале состоялся один из самых громких обменов в истории НБА: «Даллас» отправил Дончича в «Лейкерс», получив взамен Энтони Дэвиса.
Фото Asad Munir/WFAA
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