В сети появилась фотография Нико Харрисона и Роба Пелинки, сделанная 7 января в Далласе. Перед дедлайном они провели обмен Дончича

В интернете выложили кадр со встречи генменеджеров «Далласа» и «Лейкерс».

Фотографию Нико Харрисона и Роба Пелинки сделал поклонник «Лейкерс» Асад Мунир 7 января в одном из отелей Далласа . Вероятно, в этот момент они начинали обсуждать сделку, в результате которой Лука Дончич стал игроком «озерников».

Инсайдеры ESPN Рамона Шелберн и Тим Макман ранее сообщали, что Харрисон пригласил Пелинку как раз в это кафе Ascension Coffee в лобби отеля, чтобы начать переговоры. Глава офиса техасцев упоминал встречу с коллегой в кафе во время пресс-конференции после трейда.

Болельщик «Лейкерс » рассказал, что сделал фотографию, потому что узнал Пелинку. На тот момент он еще не знал, кто такой Харрисон.

В феврале состоялся один из самых громких обменов в истории НБА : «Даллас» отправил Дончича в «Лейкерс», получив взамен Энтони Дэвиса.

Фото Asad Munir/WFAA