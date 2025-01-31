Ламело и Лонзо Боллы снялись в клипе на хит среднего брата Лианджело «Tweaker»
Лианджело Болл выпустил видео на популярную песню «Tweaker» .
В записи видео приняли участие родные братья хип-хоп-сенсации Ламело и Лонзо Боллы, которые играют в НБА.
Хит среднего Болла звучит из каждого утюга. Папиного рэпера уже подписали на 13 млн долларов
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Hoop Central
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