Ламело и Лонзо Боллы снялись в клипе на хит среднего брата Лианджело «Tweaker»

Лианджело Болл выпустил видео на популярную песню «Tweaker» .

В записи видео приняли участие родные братья хип-хоп-сенсации Ламело и Лонзо Боллы, которые играют в НБА.

Хит среднего Болла звучит из каждого утюга. Папиного рэпера уже подписали на 13 млн долларов