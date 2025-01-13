Лианджело Болл подписал контракт на 13 миллионов долларов с звукозаписывающей компанией Def Jam и Universal Music Group

Лианджело Болл вышел на новый этап в музыкальной карьере.

Хит «Tweaker» в исполнении бывшего защитника G-лиги позволил ему привлечь внимание индустрии. Болл подписал контракт на 13 миллионов, из которых 8 гарантированы, с звукозаписывающей компанией Def Jam и Universal Music Group.

По сообщению представителя игрока из Born2Ball, он сохранит все права на свою музыку и творческую свободу.