  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Рэпер 50 Cent выразил готовность исполнить свой хит вместе с Николой Йокичем во время Звездного уикенда
12

Рэпер 50 Cent выразил готовность исполнить свой хит вместе с Николой Йокичем во время Звездного уикенда

Никола Йокич может исполнить знаменитый рэп-хит в паре с 50 Cent.

Рэпер выразил готовность помочь центровому «Денвера», если он все же согласится спеть его песню «Many Men (Wish Death)» во время Звездного уикенда.

Ведущие TNT в недавнем интервью попросили серба напеть композицию, которая, по словам его одноклубника Деандре Джордана, являются любимой у 3-кратного MVP НБА. Тот сказал, что, возможно, сделает это на Матче звезд.

«Если он будет петь, я поддержу. Мы раскачаем зал», – написал музыкант в сети инстаграм.

Йокич выбран одним из игроков стартовых пятерок МВЗ-2025.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
светская хроника
logoМатч всех звезд НБА
logoНикола Йокич
logoНБА
logoДенвер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Расселл Уэстбрук предстал в образе Джокера на Хэллоуин
61 ноября 2024, 06:17Видео
Никола Йокич пришел на медиа-день с бородой: «Вероятно, скоро ее не будет»
527 сентября 2024, 10:48Видео
Николе Йокичу скандировали «MVP» на матче «Колорадо» в НХЛ
821 февраля 2024, 07:05Видео
Рекомендуем
Главные новости
«Финикс» рассматривает вариант обмена Брэдли Била на Зака Лавина
18 минут назад
«Виртус» просмотрит Джастина Холидэя
34 минуты назад
Один из создателей династии «Уорриорз» Боб Майерс может получить роль в офисе «Сиксерс» (Билл Симмонс)
456 минут назад
Никола Вучевич является одной из главных целей «Лейкерс» перед дедлайном (Бретт Сигел)
8сегодня, 08:00
Шарунас Ясикявичюс о «+24» по штрафным в пользу «Олимпиакоса»: «У сына скоро день рождения, мне нужны деньги»
1сегодня, 07:43
Лука Вильдоза и Мустафа Фалль получили травмы в матче с «Фенербахче»
сегодня, 07:30
НБА. «Филадельфия» победила «Кливленд», «Мемфис» взял верх над «Новым Орлеаном»
22сегодня, 07:20
Джей Джей Редик о давлении со стороны Леброна и Дэвиса по усилению: «Никакой реакции. Мы все хотим победить, но совершать сделки не так просто»
12сегодня, 07:16
Ив Мисси и Василие Мицич – авторы лучших моментов игрового дня НБА
4сегодня, 07:02Видео
Бруну Фернанду стал игроком «Реала»
сегодня, 06:59
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. «Промитеас» – «Панатинаикос», «Перистери» сыграет с «Арисом»
сегодня, 08:18
«Уралмаш» продал все билеты на матч Лиги ВТБ с ЦСКА
сегодня, 08:14
Чемпионат Турции. «Каршияка» – «Бахчешехир», «Бешикташ» – «Тофаш» и другие матчи
сегодня, 05:43
Чемпионат Франции. «Элан Шалон» обыграл «Лимож»
вчера, 20:59
Карлос Алосен получил разрыв крестообразной связки второго колена
вчера, 20:50
Хавьер Паскуаль об игре с «Самарой»: «Мы серьезно отнеслись к этому матчу. Посмотрите на цифры»
вчера, 19:59
Владислав Коновалов: «Дали Карасеву почувствовать ритм, опытный игрок, который не прощает плохих действий в защите»
вчера, 19:29
«Милан» нацелился на приобретение форварда Тайлера Кука
вчера, 19:22
Сергей Кущенко принял участие в Матче друзей АСБ и Совете АСБ
вчера, 12:50
Александр Щербенев: «Помогаем Алексею Шведу как можно скорее узнать комбинации и влиться в команду»
223 января, 19:32
Рекомендуем