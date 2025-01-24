Рэпер 50 Cent выразил готовность исполнить свой хит вместе с Николой Йокичем во время Звездного уикенда
Никола Йокич может исполнить знаменитый рэп-хит в паре с 50 Cent.
Рэпер выразил готовность помочь центровому «Денвера», если он все же согласится спеть его песню «Many Men (Wish Death)» во время Звездного уикенда.
Ведущие TNT в недавнем интервью попросили серба напеть композицию, которая, по словам его одноклубника Деандре Джордана, являются любимой у 3-кратного MVP НБА. Тот сказал, что, возможно, сделает это на Матче звезд.
«Если он будет петь, я поддержу. Мы раскачаем зал», – написал музыкант в сети инстаграм.
Йокич выбран одним из игроков стартовых пятерок МВЗ-2025.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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