Лианджело Болл о непопадании Ламело на Матч всех звезд: «Как можно набрать больше всего голосов и не попасть туда?»

Лианджело Болл высказался о непопадании Ламело Болла на Матч всех звезд.

«Я не понимаю, как эта херня работает. Как можно набрать больше всего голосов и не попасть на Матч всех звезд?

Они просто послали Мело, серьезно. Я думаю, что Мело очень хорошо смотрелся бы на Матче всех звезд», – сказал брат разыгрывающего «Хорнетс».

Ламело Болл возглавил список защитников Восточной конференции, получив 2 421 385 голосов болельщиков. Это на 500 тысяч больше, чем у Донована Митчелла, занявшего второе место, и почти на 800 тысяч больше, чем у Джейлена Брансона, занявшего третье место.

Несмотря на это, а также на третье место в голосовании игроков, Ламело не получил стартовое место в команде Восточной конференции, поскольку СМИ поставили его только на 7-е место в своем опросе. Тренеры также не включили Ламело в список запасных игроков.