Эмбиид и Убре устроили перепалку в тайм-ауте матча с «Пистонс»
Джоэл Эмбиид поругался с одноклубником во время матча в Детройте.
Центровой «Сиксерс» устроил перепалку с форвардом Келли Убре в тайм-ауте встречи с «Пистонс» (112:125).
Эмбииду не понравилось, что его одноклубник не проявил энтузиазма во время быстрого отрыва Малика Бизли.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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