Эмбиид и Убре устроили перепалку в тайм-ауте матча с «Пистонс»

Джоэл Эмбиид поругался с одноклубником во время матча в Детройте.

Центровой «Сиксерс» устроил перепалку с форвардом Келли Убре в тайм-ауте встречи с «Пистонс» (112:125).

Эмбииду не понравилось, что его одноклубник не проявил энтузиазма во время быстрого отрыва Малика Бизли.