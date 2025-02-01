Джоэл Эмбиид и Никола Йокич тепло пообщались после матча в Филадельфии

Джоэл Эмбиид и Никола Йокич поприветствовали друг друга после игры в Филадельфии.

«Наггетс» победили «Сиксерс» со счетом 137:134, центровой клуба из Филадельфии пропустил матч из-за травмы.

В январе прошлого года Йокич заявил, что у него нет соперничества с Эмбиидом : «СМИ сами придумали это противостояние. Я ничего не имею против Джоэла. Фанат вы баскетбола, футбола или лошадиных скачек, болельщик «Денвера » или «Филадельфии», вам стоит начать уважать то, что Эмбиид делает на паркете. Он творит историю перед нашими глазами, и всем кажется, что это очень просто сделать».