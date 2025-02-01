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Джоэл Эмбиид и Никола Йокич тепло пообщались после матча в Филадельфии

Джоэл Эмбиид и Никола Йокич поприветствовали друг друга после игры в Филадельфии.

«Наггетс» победили «Сиксерс» со счетом 137:134, центровой клуба из Филадельфии пропустил матч из-за травмы.

В январе прошлого года Йокич заявил, что у него нет соперничества с Эмбиидом: «СМИ сами придумали это противостояние. Я ничего не имею против Джоэла. Фанат вы баскетбола, футбола или лошадиных скачек, болельщик «Денвера» или «Филадельфии», вам стоит начать уважать то, что Эмбиид делает на паркете. Он творит историю перед нашими глазами, и всем кажется, что это очень просто сделать».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bricks Center
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