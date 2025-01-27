Пол Джордж на своем автомобиле оказался в толпе празднующих выход «Иглс» в Супербоул
Пол Джордж попал в ловушку на улицах Филадельфии.
Звездный форвард «Сиксерс» на своем автомобиле оказался в толпе празднующих выход клуба НФЛ из Филадельфии «Иглс» в Супербоул.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
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