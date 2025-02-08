Чет Холмгрен вернулся в состав «Оклахомы» после пропуска 39 матчей
Чет Холмгрен вернулся после травмы.
Центровой «Тандер» сыграл в пятничном матче против «Рэпторс» (121:109).
В активе Чета 4 очка, 5 подборов и 4 блок-шота за 22 минуты.
Холмгрен не играл с 10 ноября из-за перелома кости тазовой области, пропустив 39 матчей. «Оклахома» лидирует на Западе с результатом 41-9.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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