Чет Холмгрен вернулся в состав «Оклахомы» после пропуска 39 матчей

Чет Холмгрен вернулся после травмы.

Центровой «Тандер» сыграл в пятничном матче против «Рэпторс» (121:109).

В активе Чета 4 очка, 5 подборов и 4 блок-шота за 22 минуты.

Холмгрен не играл с 10 ноября из-за перелома кости тазовой области, пропустив 39 матчей. «Оклахома» лидирует на Западе с результатом 41-9.