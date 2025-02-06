Чет Холмгрен может вернуться в пятницу в матче против «Торонто»

«Оклахома» убрала Чета Холмгрена из списка травмированных.

Центровой «Тандер» может вернуться в состав уже в пятничном матче против «Рэпторс».

Холмгрен не играл с 10 ноября из-за травмы бедра, пропустив 39 матчей. «Оклахома» лидирует на Западе с результатом 40-9.