Чет Холмгрен может вернуться в пятницу в матче против «Торонто»
«Оклахома» убрала Чета Холмгрена из списка травмированных.
Центровой «Тандер» может вернуться в состав уже в пятничном матче против «Рэпторс».
Холмгрен не играл с 10 ноября из-за травмы бедра, пропустив 39 матчей. «Оклахома» лидирует на Западе с результатом 40-9.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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