Кевин Дюрэнт, скорее всего, пропустит матч с «Тандер». Форвард фигурирует в слухах про обмен

«Санз» изменили статус Кевина Дюрэнта на фоне слухов про обмен.

«Финикс » поместил форварда в список травмированных с повреждением голеностопа. С высокой вероятностью Кевин не сможет выйти на площадку.

Дюрэнту осталось набрать 26 очков до отметки 30 000 за карьеру.

По информации инсайдеров, «Санз» рассматривают варианты обмена суперзвезды НБА .