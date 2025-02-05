Кевин Дюрэнт, скорее всего, пропустит матч с «Тандер». Форвард фигурирует в слухах про обмен
«Санз» изменили статус Кевина Дюрэнта на фоне слухов про обмен.
«Финикс» поместил форварда в список травмированных с повреждением голеностопа. С высокой вероятностью Кевин не сможет выйти на площадку.
Дюрэнту осталось набрать 26 очков до отметки 30 000 за карьеру.
По информации инсайдеров, «Санз» рассматривают варианты обмена суперзвезды НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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