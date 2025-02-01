Джейлен Уильямс пропустит матч против «Сакраменто» из-за травмы запястья

«Тандер» сыграет против «Кингз» без Джейлена Уильямса.

Форвард «Оклахомы» пропустит сегодняшний домашний матч против «Сакраменто » из-за растяжения правого запястья.

Уильямс приглашен на предстоящий Матч всех звезд-2025 в Сан-Франциско в качестве запасного игрока Восточной конференции. В нынешнем сезоне форард набирает 21,1 очка, 5,6 подбора, 5,2 передачи и 1,8 перехвата в среднем за встречу.