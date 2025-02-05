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Велимир Перасович о победе над «Пармой»: «Проявили характер»

Велимир Перасович заявил, что УНИКС проявил характер в матче с «Пармой» (93:92).

«В первую очередь, хочу отметить, что побеждать «Парму» в «Молоте» всегда тяжело. В первую половину мы играли хорошо, особенно в нападении. У нас были проблемы в защите, но это потому, что у нас были проблемы с травмами в течение игры и не было свежих игроков, которые могли бы отработать в защите.

Во второй половине «Парма» стала играть лучше, в один момент мы перестали играть, наше нападение стало хуже, особенно в третьей четверти, мазали открытые броски. После этого соперник вернулся в игру. У пермяков было лидерство в 8 очков, но мы проявили характер и забрали победу», – сказал главный тренер УНИКСа.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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Велимир Перасович
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