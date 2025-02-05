УНИКС обновил рекорд клуба – 15 побед подряд

УНИКС проводит самую продолжительную победную серию в истории клуба.

Казанский УНИКС обыграл на выезде пермскую «Парму» в напряженной концовке (93:92) и продлил победную серию до 15 матчей, обновив клубный рекорд по количеству побед подряд.

В сезоне-2015/16 казанцы победили в 14 матчах кряду.

Лучшими игроками в составе победителей сегодня стали Маркос Найт с 23 очками и 5 передачами и Джален Рейнольдс с 21 очком и 8 подборами.

УНИКС сохранил первое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ с 26 победами и 5 поражениями.