УНИКС обновил рекорд клуба – 15 побед подряд
УНИКС проводит самую продолжительную победную серию в истории клуба.
Казанский УНИКС обыграл на выезде пермскую «Парму» в напряженной концовке (93:92) и продлил победную серию до 15 матчей, обновив клубный рекорд по количеству побед подряд.
В сезоне-2015/16 казанцы победили в 14 матчах кряду.
Лучшими игроками в составе победителей сегодня стали Маркос Найт с 23 очками и 5 передачами и Джален Рейнольдс с 21 очком и 8 подборами.
УНИКС сохранил первое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ с 26 победами и 5 поражениями.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал Единой лиги ВТБ
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