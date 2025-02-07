«Игроки нервничают». Евгений Богачев заявил, что оплата иностранным игрокам остается главной проблемой
Евгений Богачев рассказал о сложностях с переводами денег иностранным игрокам.
«У нас очень много травмированных – нам очень тяжело. Но главная проблема с переводами, оплатами иностранцам. Мы решаем, месяц-два – и надо искать другие варианты. Игроки, конечно, нервничают. Это не часто, но это есть. Не знаю, может быть, будут какие-то смягчения», – сказал президент казанского УНИКСа.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
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