«Игроки нервничают». Евгений Богачев заявил, что оплата иностранным игрокам остается главной проблемой

Евгений Богачев рассказал о сложностях с переводами денег иностранным игрокам.

«У нас очень много травмированных – нам очень тяжело. Но главная проблема с переводами, оплатами иностранцам. Мы решаем, месяц-два – и надо искать другие варианты. Игроки, конечно, нервничают. Это не часто, но это есть. Не знаю, может быть, будут какие-то смягчения», – сказал президент казанского УНИКСа .