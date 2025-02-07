Дрэймонд Грин о нежелании Кевина Дюрэнта возвращаться в «Уорриорз»: «Нисколько не повлияло на мою жизнь»

Дрэймонд Грин высказался об отказе Кевина Дюрэнта возвращаться в «Голден Стэйт».

«Это нисколько не повлияло на мою жизнь.

Почему это должно меня волновать? С чего бы это? Меня не волнуют парни, которых здесь нет», – сказал форвард «Голден Стэйт ».