Василие Мицич готов вернуться в Европу, контактировал с «Анадолу Эфесом» и «Панатинаикосом»

Василие Мицич может вернуться в Евролигу этим летом.

Согласно источникам Eurohoops, сербский разыгрывающий Василие Мицич контактировал с «Анадолу Эфесом » и «Панатинаикосом » и хочет вернуться в Евролигу в качестве самого высокооплачиваемого игрока в Европе.

Ориентиром на данный момент является контракт Саши Везенкова, который, согласно источникам Eurohoops, составляет 4,1 млн долларов за сезон. Контракт Мицича может принести ему около 5 миллионов долларов чистой прибыли в год, что эквивалентно годовой зарплате в 10 миллионов долларов в НБА .

Мицич перешел из «Шарлотт» в «Финикс» в результате обмена с участием Юсуфа Нуркича перед дедлайном.