Василие Мицич готов вернуться в Европу, контактировал с «Анадолу Эфесом» и «Панатинаикосом»
Василие Мицич может вернуться в Евролигу этим летом.
Согласно источникам Eurohoops, сербский разыгрывающий Василие Мицич контактировал с «Анадолу Эфесом» и «Панатинаикосом» и хочет вернуться в Евролигу в качестве самого высокооплачиваемого игрока в Европе.
Ориентиром на данный момент является контракт Саши Везенкова, который, согласно источникам Eurohoops, составляет 4,1 млн долларов за сезон. Контракт Мицича может принести ему около 5 миллионов долларов чистой прибыли в год, что эквивалентно годовой зарплате в 10 миллионов долларов в НБА.
Мицич перешел из «Шарлотт» в «Финикс» в результате обмена с участием Юсуфа Нуркича перед дедлайном.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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