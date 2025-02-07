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Брайан Уиндхорст: «Кевин Дюрэнт недоволен тем, что по поводу него велись переговоры»

Брайан Уиндхорст объяснил, почему Кевин Дюрэнт летом может покинуть «Финикс».

«Кевин Дюрэнт недоволен тем, что по поводу него велись переговоры.

Невозможно предсказать, что произойдет в ближайшие несколько месяцев, потому что такова природа спорта, но я думаю, что сейчас разумно прогнозировать, что Дюрэнт расстанется с «Санз» летом», – заявил инсайдер ESPN.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
logoКевин Дюрэнт
Брайан Уиндхорст
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