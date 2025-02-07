  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Кевин О′Коннор: «Ламело Болл все еще является частью будущего «Хорнетс», основополагающим элементом»
2

Кевин О′Коннор: «Ламело Болл все еще является частью будущего «Хорнетс», основополагающим элементом»

«Хорнетс» по-прежнему рассматривают Ламело Болла как часть будущего команды.

«Я думал, что Ламело Болла могут обменять в последний момент, но как мне сказали, Ламело Болл все еще является частью будущего этой команды. Он является основополагающим элементом. Марк Уильямс не считался таковым.

Я думаю, что одной из причин, почему «Хорнетс» переключились, были опасения по поводу травм. Как долго можно ждать Ламело Болла, который получил травму? Брэндон Миллер выбыл до конца сезона. Сколько можно ждать, когда три основных игрока, на которых вы рассчитываете, сыграли вместе в общей сложности 16 матчей?» – сказал известный баскетбольный эксперт.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Yahoo! Sports
logoШарлотт
logoНБА
logoМарк Уильямс
logoЛамело Болл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. «Оклахома» примет «Торонто», «Атланта» встретится с «Милуоки» и другие матчи
4сегодня, 16:31
«Шарлотт» подписал Элфрида Пэйтона на 10 дней
1сегодня, 14:19
Юсуф Нуркич перейдет в «Шарлотт». «Финикс» получит Коди Мартина и Василие Мицича
30вчера, 18:42
«Шарлотт» готов обменять Майлза Бриджеса, Коди Мартина и Василие Мицича
19вчера, 15:48
Рекомендуем
Главные новости
Кендрик Перкинс: «Я был связующим звеном «Тандер». Кевин Дюрэнт знает»
324 минуты назад
Евролига. «Монако» – «Партизан», «Барселона» встретится с «Олимпиакосом» и другие матчи
134 минуты назад
Василие Мицич готов вернуться в Европу, контактировал с «Анадолу Эфесом» и «Панатинаикосом»
359 минут назад
«Их волнует статистика, но не баскетбол». Кевин Гарнетт раскритиковал новых владельцев НБА
7сегодня, 17:18
Майкл Купер: «Сложнее всего защищаться было против Лэрри Берда»
2сегодня, 16:43
НБА. «Оклахома» примет «Торонто», «Атланта» встретится с «Милуоки» и другие матчи
4сегодня, 16:31
Брайан Уиндхорст: «Кевин Дюрэнт недоволен тем, что по поводу него велись переговоры»
9сегодня, 16:19
Майкл Купер: «Когда у меня были проблемы с алкоголем и наркотиками, Джерри Уэст был первым, кто оттащил меня в сторону»
сегодня, 15:54
«Новый Орлеан» сохранит Брюса Брауна
1сегодня, 15:39
Бен Симмонс сегодня встретится с «Клипперс», «Кавальерс» и «Рокетс»
16сегодня, 15:33
Ко всем новостям
Последние новости
Виктор Ганиенко о подписании Карданахишвили и Пынько: «Для развития коллектива требуется динамика, быстрота мышления, молодость»
4 минуты назад
«Игроки нервничают». Евгений Богачев заявил, что оплата иностранным игрокам остается главной проблемой
16 минут назад
Чемпионат Турции. «Мерсин» против «Каршияки»
сегодня, 12:48
«Миннесота» пыталась выменять Кевина Дюрэнта
6сегодня, 15:27
«Оклахома» подписала двусторонний контракт с Брэнденом Карлсоном
сегодня, 14:48
Таджер Макколл: «Хочу побыстрее приехать, чтобы помочь «Локо» выиграть для города чемпионство»
сегодня, 14:40
Евролига оштрафовала «Партизан» и «Црвену Звезду» за поведение болельщиков
сегодня, 14:35
«Детройт» отчислит Уэнделла Мура
сегодня, 14:07
Чемпионат Франции. «Гравлин-Дюнкерк» сыграет с «Шоле»
сегодня, 12:40
Джей Джей Редик о Марке Уильямсе: «Он подходит нам сейчас и вписывается в будущее «Лейкерс»
3сегодня, 12:12
Рекомендуем