Кевин О′Коннор: «Ламело Болл все еще является частью будущего «Хорнетс», основополагающим элементом»
«Хорнетс» по-прежнему рассматривают Ламело Болла как часть будущего команды.
«Я думал, что Ламело Болла могут обменять в последний момент, но как мне сказали, Ламело Болл все еще является частью будущего этой команды. Он является основополагающим элементом. Марк Уильямс не считался таковым.
Я думаю, что одной из причин, почему «Хорнетс» переключились, были опасения по поводу травм. Как долго можно ждать Ламело Болла, который получил травму? Брэндон Миллер выбыл до конца сезона. Сколько можно ждать, когда три основных игрока, на которых вы рассчитываете, сыграли вместе в общей сложности 16 матчей?» – сказал известный баскетбольный эксперт.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Yahoo! Sports
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