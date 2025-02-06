«Шарлотт» готов обменять Майлза Бриджеса, Коди Мартина и Василие Мицича
«Хорнетс» готовы расстаться еще с тремя игроками.
По информации журналиста Yahoo Sports Кевина О’Коннора, «Шарлотт» готов обменять Майлза Бриджеса (27,2 млн долларов), Коди Мартина (8,1) и Василие Мицича (7,7).
Ранее сегодня «Хорнетс» обменяли центрового Марка Уильямса в «Лейкерс» на Далтона Кнехта, Кэма Реддиша, незащищенный пик первого раунда драфта 2031 года и обмен пиками драфта 2030 года.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Кевина О’Коннора в соцсети X
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