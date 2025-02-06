Юсуф Нуркич перейдет в «Шарлотт». «Финикс» получит Коди Мартина и Василие Мицича

«Финикс» обменяет Юсуфа Нуркича в «Шарлотт».

«Санз» отправят центрового Юсуфа Нуркича (30 лет, 213 см) и пик первого раунда драфта 2026 года в «Хорнетс» в обмен на форварда Коди Мартина (29 лет, 198 см), защитника Василие Мицича (31 год, 195 см) и пик второго раунда драфта-2026.

Боснийский центровой в нынешнем сезоне сыграл за «Финикс » 25 матчей, набирая в среднем 8,6 очка, 9,2 подбора и 1,9 передачи.

Мартин проводил шестой сезон за «Шарлотт», набирая 7,8 очка, 4,5 подбора и 2,3 передачи в среднем за встречу. Сербский разыгрывающий Мицич перешел в «Шарлотт » в прошлом сезоне и набирал за команду 7,5 очка и 3,5 передачи в среднем за матч.