«Шарлотт» подписал Элфрида Пэйтона на 10 дней
«Шарлотт» подписал 10-дневный контракт с Элфридом Пэйтоном.
Пэйтон (30 лет, 191 см) возвращается в НБА после успешного выступления за «Пеликанс» в начале этого сезона.
Пэйтон провел за «Новый Орлеан» 7 матчей, набирая в среднем 6,7 очка, 3,4 подбора и 6,7 передачи. 25 ноября в матче против «Индианы» защитник набрал 14 очков, сделал 21 передачу и 7 подборов.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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