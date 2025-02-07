«Шарлотт» подписал Элфрида Пэйтона на 10 дней

«Шарлотт» подписал 10-дневный контракт с Элфридом Пэйтоном.

Пэйтон (30 лет, 191 см) возвращается в НБА после успешного выступления за «Пеликанс» в начале этого сезона.

Пэйтон провел за «Новый Орлеан» 7 матчей, набирая в среднем 6,7 очка, 3,4 подбора и 6,7 передачи. 25 ноября в матче против «Индианы» защитник набрал 14 очков, сделал 21 передачу и 7 подборов.