«Новый Орлеан» сохранит Брюса Брауна
Брюс Браун не является кандидатом на выкуп контракта.
«Новый Орлеан» приобрел Брауна (28 лет, 193 см) в результате обмена Брэндона Ингрэма в «Торонто» перед дедлайном.
По словам источников, «Пеликанс» сохранят защитника, обе стороны готовы заключить новое соглашение по окончании текущего сезона.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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