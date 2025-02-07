«Новый Орлеан» сохранит Брюса Брауна

Брюс Браун не является кандидатом на выкуп контракта.

«Новый Орлеан » приобрел Брауна (28 лет, 193 см) в результате обмена Брэндона Ингрэма в «Торонто» перед дедлайном.

По словам источников, «Пеликанс» сохранят защитника, обе стороны готовы заключить новое соглашение по окончании текущего сезона.