Команды НБА считают, что Бен Симмонс может запросить у «Нетс» выкуп контракта и перейти в состав претендента

Бен Симмонс может покинуть «Бруклин» по ходу этого сезона.

Команды НБА ожидают, что австралийский защитник запросит у «Нетс» выкуп истекающего летом контракта, чтобы перейти в состав клуба-претендента на чемпионский титул.

Соглашение Симмонса рассчитано на 40 миллионов долларов.

Бен в текущей регулярке в среднем набирает 6,4 очка, 5,2 подбора и 7,1 передачи за игру.