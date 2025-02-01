Команды НБА считают, что Бен Симмонс может запросить у «Нетс» выкуп контракта и перейти в состав претендента
Бен Симмонс может покинуть «Бруклин» по ходу этого сезона.
Команды НБА ожидают, что австралийский защитник запросит у «Нетс» выкуп истекающего летом контракта, чтобы перейти в состав клуба-претендента на чемпионский титул.
Соглашение Симмонса рассчитано на 40 миллионов долларов.
Бен в текущей регулярке в среднем набирает 6,4 очка, 5,2 подбора и 7,1 передачи за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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