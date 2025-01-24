Бен Симмонс о выступлении за «Филадельфию»: «Благодарен, что получил этот опыт. Побеждать там – нечто особенное»
Бен Симмонс тепло отозвался о «Сиксерс», которых со скандалом покинул в 2022-м.
«Наверное, я недостаточно ценил болельщиков в Филадельфии. В этом городе невероятные спортивные поклонники. Всегда хочется играть за команду с сильной фан-базой, неважно, скучные и спокойные они или нет. Просто хочется, чтобы им было не все равно. Чтобы арена была заполнена. Так что получить этот опыт игры в Филадельфии было потрясающе. Я так благодарен, что выступал там, и узнал город, имею понимание, каково это – играть за такую команду, как «Сиксерс», играть за команду-победителя.
Побеждать в Филадельфии – это нечто особенное, отличное от остального, нет места лучше для подобных эмоций. Я благодарен, что получил этот опыт и знаю, каково это – быть частью такой организации, как «Филадельфия», – признался защитник «Бруклина».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Old Man And Three
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