Гилберт Аренас: «Почему все так стараются разнести Леброна Джеймса в пух и прах за то, как он играет в 40 лет?»
Гилберт Аренас сравнил Леброна Джеймса с 40-летним Майклом Джорданом.
«Мы видели Майкла Джордана в «Уизардс», и он набирал 20 очков за матч. Это было впечатляюще. Он играл не так, как Леброн, но я говорю о том, что тогда это тоже было впечатляюще.
Лучшим 40-летним игроком в истории НБА был Леброн, на втором месте был Майкл Джордан. Никто ничего не ожидал от Майкла Джордана, все просто были очень рады видеть, как 40-летний игрок выходит и набирает в среднем 20 очков.
Почему все так стараются разнести Леброна в пух и прах за то, как он играет в 40 лет? Почему мы ждем, что он будет играть как 20-летний? Почему мы делаем вид, что ему 20 лет?» – заявил бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Гилберта Аренаса в соцсети X
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