«Майкл процветал бы от такой открытой игры». Пиппен считает, что Джордан все равно был бы лучше Джеймса, если бы они поменялись эпохами

Скотти Пиппен не сомневается, что Майкл Джордан доминировал бы в современной НБА.

Легенда «Чикаго » Скотти Пиппен уверен, что его бывший партнер по команде Майкл Джордан все равно был бы лучше Леброна Джеймса («Лейкерс »), если бы они поменялись эпохами.

«Вероятно, Майкл.

Вспомните времена Майкла, начало моей карьеры. Игра была очень жесткой. Команды набирали по 85-90 очков за матч. Сегодня мы смотрим некоторые матчи, и команды набирают 120, 130 и так далее.

Я думаю, что Майкл процветал бы от такой свободной, открытой игры и отсутствия силовой борьбы, с которой ему приходилось сталкиваться в каждом матче», – сказал Пиппен.