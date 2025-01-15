«Меня никто не опекал». Леброн Джеймс рассказал, как сыграл с Майклом Джорданом в 16 лет
Леброн Джеймс рассказал о любительской игре с Майклом Джорданом в 2011 году.
«Мне наконец удалось выйти на площадку. Майкл Джордан, Антуан Уокер и остальные эти ребята не позволяли молодым парням выходить на площадку. Мне было 16 лет, я был 10-классником, так что мне пришлось долго ждать, чтобы выйти на паркет.
Я оказался на площадке вместе с Майклом Джорданом, Антуаном Уокером, Пенни Хардуэем, Роном Артестом, Майклом Финли и остальными.
Меня никто не опекал. Мне было 16 лет, я был 10-классником, у меня была «афро». Это было в Чикаго, на площадке Джордана под названием Hoops.
Я старался изо всех сил. Я чертовски нервничал, но я думал, что сойду с ума. Но я был в восторге», – рассказал звездный форвард «Лейкерс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Witness King James в соцсети X
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