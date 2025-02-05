«Даллас» мечтает заполучить Кевина Дюрэнта и объединить его с Кайри и Дэвисом
«Даллас» нацелен на суперзвезду НБА после обмена Луки Дончича.
Как сообщает The Athletic, «Мэверикс» мечтают заполучить форварда «Финикса» Кевина Дюрэнта и объединить его с дуэтом Кайри Ирвинг – Энтони Дэвис.
По слухам, «Санз» рассматривают варианты обмена Дюрэнта перед дедлайном, но его переход в «Даллас» на данном этапе все равно представляется экспертам как маловероятный.
«Мэверикс» и генменеджер клуба Нико Харрисон подверглись жесткой критике после сенсационного обмена 25-летнего Дончича в «Лейкерс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Athletic
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