«Даллас» мечтает заполучить Кевина Дюрэнта и объединить его с Кайри и Дэвисом

«Даллас» нацелен на суперзвезду НБА после обмена Луки Дончича.

Как сообщает The Athletic, «Мэверикс» мечтают заполучить форварда «Финикса » Кевина Дюрэнта и объединить его с дуэтом Кайри Ирвинг – Энтони Дэвис.

По слухам, «Санз» рассматривают варианты обмена Дюрэнта перед дедлайном, но его переход в «Даллас » на данном этапе все равно представляется экспертам как маловероятный.

«Мэверикс» и генменеджер клуба Нико Харрисон подверглись жесткой критике после сенсационного обмена 25-летнего Дончича в «Лейкерс».