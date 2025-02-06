Брайан Уиндхорст: «Джимми Батлер был близок к переходу в «Финикс», а Кевин Дюрэнт – в «Голден Стэйт»
Брайан Уиндхорст рассказал детали перехода Джимми Батлера в «Уорриорз».
«Между «Голден Стэйт», «Финиксом» и «Майами» была договоренность, по которой Кевин Дюрэнт должен был вернуться в «Голден Стэйт», но Дюрэнт вмешался и дал понять, что не желает воссоединения.
Когда эта сделка развалилась, «Голден Стэйт» предпринял попытку заполучить Джимми Батлера. Ключевым фактором стала готовность клуба продлить его контракт на два года и 111 млн долларов. Как только была достигнута эта договоренность, сделка состоялась.
Удивительно, что Джимми Батлер был близок к переходу в «Финикс», а Кевин Дюрэнт – в «Голден Стэйт», – отметил инсайдер ESPN.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Get Up в соцсети X
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