Брайан Уиндхорст: «Джимми Батлер был близок к переходу в «Финикс», а Кевин Дюрэнт – в «Голден Стэйт»

Брайан Уиндхорст рассказал детали перехода Джимми Батлера в «Уорриорз».

«Между «Голден Стэйт», «Финиксом » и «Майами » была договоренность, по которой Кевин Дюрэнт должен был вернуться в «Голден Стэйт», но Дюрэнт вмешался и дал понять, что не желает воссоединения.

Когда эта сделка развалилась, «Голден Стэйт» предпринял попытку заполучить Джимми Батлера . Ключевым фактором стала готовность клуба продлить его контракт на два года и 111 млн долларов. Как только была достигнута эта договоренность, сделка состоялась.

Удивительно, что Джимми Батлер был близок к переходу в «Финикс», а Кевин Дюрэнт – в «Голден Стэйт », – отметил инсайдер ESPN.