Лука Дончич посмеялся после промаха Дрэймонда Грина из-под кольца

Лука Дончич не сдержал себя после досадного промаха Дрэймонда Грина.

Новобранец «Лейкерс » посмеялся после того, как форвард «Уорриорз» смазал открытый лэй-ап из-под кольца. «Озерники» в четверг победили 120:112. Дончич должен дебютировать за команду в понедельник.