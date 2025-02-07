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Лука Дончич посмеялся после промаха Дрэймонда Грина из-под кольца

Лука Дончич не сдержал себя после досадного промаха Дрэймонда Грина.

Новобранец «Лейкерс» посмеялся после того, как форвард «Уорриорз» смазал открытый лэй-ап из-под кольца.

«Озерники» в четверг победили 120:112.

Дончич должен дебютировать за команду в понедельник.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Lakers All Day Everyday
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