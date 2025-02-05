Дрэймонд Грин: «Обмен Луки Дончича – это побочный результат второго порога»

Дрэймонд Грин обвинил новое коллективное соглашение в обмене Луки Дончича.

«Я уже говорил об этом. Я написал кучу твитов о том, насколько глупым и тупым было коллективное соглашение, которое мы собирались подписать. Когда впервые просочилась информация о том, что мы соглашаемся на сделку, и были опубликованы условия, я написал кучу твитов.

Я предупреждал о том, насколько глупым было это коллективное соглашение. И что теперь? Мы видим, как обменивают Луку Дончича? Не сомневайтесь ни на секунду в том, что это побочный результат того тупого коллективного соглашения, которое мы подписали.

Мы установили второй жесткий порог. И да, каждый раз, когда какая-то команда доходит до этого второго порога, можете ставить свой последний доллар на то, что она попытается кого-то обменять. И вот мы только что видели, как Луку Дончича обменяли в 25 лет. Это безумие. Это побочный результат второго порога», – сказал форвард «Голден Стэйт ».