Дрэймонд Грин повалил двух игроков «Лейкерс» и пытался оспорить фол

Дрэймонд Грин нарушил правила при борьбе за подбор.

В 4-й четверти проигранного матча против «Лейкерс » (113:115) во время попытки побороться за отскок после штрафного броска Джонатана Куминги Дрэймонд Грин повалил форвардов Руи Хатимуру и Далтона Кнехта на паркет, демонстрируя нарушение правил на себе. Грин получил замечание от арбитра и пытался оспорить его решение.

Форвард «Уорриорз» закончил матч с 5 фолами.