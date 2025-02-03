Стивен Эй Смит: «На месте Леброна Джеймса я бы попытался устроить переход в «Голден Стэйт»

Стивен Эй Смит порассуждал о позициях Леброна Джеймса.

«Лейкерс » обменяли центрового Энтони Дэвиса на разыгрывающего Луку Дончича .

«На месте Леброна Джеймса я сказал бы Ричу Полу, что сниму право вето ради перехода в один из двух клубов. Чтобы присоединиться к Стефу Карри в «Голден Стэйт » или отправиться в «Нью-Йорк ». Второй вариант будет трудно устроить, потому что «Никс» отдали все пики за Микэла Бриджеса.

Так что наиболее вероятно объединение со Стефом Карри. Завершить карьеру в компании величайшего шутера всех времен.

Леброн Джеймс и Лука Дончич оба нуждаются в мяче. Оба мало двигаются без мяча. С другой стороны Стеф Карри носится как угорелый так, что голова кружится просто от наблюдений за ним. Добавить к нему исключительного распасовщика, баскетбольного гения – Леброна Джеймса. В команде еще и Дрэймонд Грин, который обеспечит энергию и эмоции. Что это будет за команда!» – заключил эксперт ESPN.