32

Стивен Эй Смит: «На месте Леброна Джеймса я бы попытался устроить переход в «Голден Стэйт»

Стивен Эй Смит порассуждал о позициях Леброна Джеймса.

«Лейкерс» обменяли центрового Энтони Дэвиса на разыгрывающего Луку Дончича.

«На месте Леброна Джеймса я сказал бы Ричу Полу, что сниму право вето ради перехода в один из двух клубов. Чтобы присоединиться к Стефу Карри в «Голден Стэйт» или отправиться в «Нью-Йорк». Второй вариант будет трудно устроить, потому что «Никс» отдали все пики за Микэла Бриджеса.

Так что наиболее вероятно объединение со Стефом Карри. Завершить карьеру в компании величайшего шутера всех времен.

Леброн Джеймс и Лука Дончич оба нуждаются в мяче. Оба мало двигаются без мяча. С другой стороны Стеф Карри носится как угорелый так, что голова кружится просто от наблюдений за ним. Добавить к нему исключительного распасовщика, баскетбольного гения – Леброна Джеймса. В команде еще и Дрэймонд Грин, который обеспечит энергию и эмоции. Что это будет за команда!» – заключил эксперт ESPN.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Awful Announcing
logoСтефен Карри
logoДрэймонд Грин
logoГолден Стэйт
logoНБА
logoНью-Йорк
logoЛука Дончич
logoЛейкерс
logoЛеброн Джеймс
logoСтивен Эй Смит
logoМикэл Бриджес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кендрик Перкинс: «Стеф Карри – единственная суперзвезда в лиге без настоящего 2-го номера»
1626 января, 07:24
Великая битва Карри и Леброна на Рождество. «Голден Стэйт» за минуту отыграл «-9», но не выиграл
1326 декабря 2024, 20:20
Стивен Эй Смит: «Леброн Джеймс не заслуживает играть в одной команде со Стефом Карри»
1510 декабря 2024, 18:42
Рекомендуем
Главные новости
«Портленд» запрашивает незащищенный драфт-пик 1-го раунда за центрового Роберта Уильямса
616 минут назад
«Бакс» хотят избавиться от контракта Пэта Коннотона, но могут столкнуться с нехваткой активов
429 минут назад
Евролига. «Анадолу Эфес» – «Реал», «Панатинаикос» встретится с «Фенербахче» и другие матчи
335 минут назадLive
NCAA. Бригам Янг Егора Демина сыграет с Аризоной
49 минут назад
Эди Тавареш вышел на 3-е место в истории Евролиги по подборам за карьеру
1сегодня, 18:15Фото
«Филадельфия» отправит Калеба Мартина в «Даллас» в обмен на Квентина Граймса
35сегодня, 18:08
Макси Клебер выбыл минимум на 8 недель после операции на правой ступне
8сегодня, 17:59
Энтони Дэвис: «Хотели сыграть вместе с Кайри Ирвингом с 2018 года»
13сегодня, 17:55
Лука Дончич был официально представлен в качестве игрока «Лейкерс»
16сегодня, 17:46Видео
Роб Пелинка: «Постараемся подобрать состав под философию Джей Джей Редика. Но рынок «больших» очень скуден»
21сегодня, 17:30
Ко всем новостям
Последние новости
Эйжа Уилсон и Nike анонсировали модель кроссовок A’One
сегодня, 17:14Видео
Еврокубок. «Трефл Сопот» – «Гран-Канария», «Венеция» встретится с «Литкабелисом»
сегодня, 16:50
«Тревизо» расстался с американским форвардом Джастином Элстоном
сегодня, 16:30
Нижний Новгород примет «Финал четырех» 24-го розыгрыша Кубка России
сегодня, 14:35
Лига ВТБ показала бэкстейдж со съемок промо-ролика Матча звезд
сегодня, 11:57Фото
Алексей Швед: «Не чувствую себя на 36. Могу играть до 40»
6сегодня, 08:22
«Сперс» не исключают, что Де’Аарон Фокс будет выходить в стартовой пятерке вместе с Крисом Полом
11сегодня, 05:11
Нижний Новгород является основным претендентом на проведение «Финала четырех» Кубка России
1вчера, 17:30
Реакция на обмен Луки Дончича и проигрыш «Зениту» – в новом выпуске влога ЦСКА
вчера, 15:20Видео
«Барселона» рассматривает возможность замены главного тренера Жоана Пеньярройи
1вчера, 13:30
Рекомендуем