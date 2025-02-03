Стивен Эй Смит: «На месте Леброна Джеймса я бы попытался устроить переход в «Голден Стэйт»
«Лейкерс» обменяли центрового Энтони Дэвиса на разыгрывающего Луку Дончича.
«На месте Леброна Джеймса я сказал бы Ричу Полу, что сниму право вето ради перехода в один из двух клубов. Чтобы присоединиться к Стефу Карри в «Голден Стэйт» или отправиться в «Нью-Йорк». Второй вариант будет трудно устроить, потому что «Никс» отдали все пики за Микэла Бриджеса.
Так что наиболее вероятно объединение со Стефом Карри. Завершить карьеру в компании величайшего шутера всех времен.
Леброн Джеймс и Лука Дончич оба нуждаются в мяче. Оба мало двигаются без мяча. С другой стороны Стеф Карри носится как угорелый так, что голова кружится просто от наблюдений за ним. Добавить к нему исключительного распасовщика, баскетбольного гения – Леброна Джеймса. В команде еще и Дрэймонд Грин, который обеспечит энергию и эмоции. Что это будет за команда!» – заключил эксперт ESPN.
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