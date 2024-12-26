Леброн Джеймс (31+10) и Стеф Карри (38+6) устроили дуэль в рождественском матче

Леброн Джеймс и Стеф Карри показали шоу на Рождество.

Две суперзвезды стали самыми результативными в своих командах в праздничном матче, который закончился победой гостей из Лос-Анджелеса (115:113).

На счету форварда «Лейкерс » Леброна Джеймса 31 очко, 10 передач, 4 подбора, 2 перехвата и 1 блок-шот при 12 точных из 22 бросков с игры, 2 из 4 трехочковых и 5 из 5 штрафных.

В активе разыгрывающего Стефа Карри 38 очков и 6 передач. Защитник реализовал 14 из 24 с игры и 8 из 15 из-за дуги.