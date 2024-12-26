Леброн Джеймс (31+10) и Стеф Карри (38+6) устроили дуэль в рождественском матче
Леброн Джеймс и Стеф Карри показали шоу на Рождество.
Две суперзвезды стали самыми результативными в своих командах в праздничном матче, который закончился победой гостей из Лос-Анджелеса (115:113).
На счету форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса 31 очко, 10 передач, 4 подбора, 2 перехвата и 1 блок-шот при 12 точных из 22 бросков с игры, 2 из 4 трехочковых и 5 из 5 штрафных.
В активе разыгрывающего Стефа Карри 38 очков и 6 передач. Защитник реализовал 14 из 24 с игры и 8 из 15 из-за дуги.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем